Mix vaccini, la maggioranza dei napoletani è scettica

AstraZeneca, secondo quanto riportano alcuni quotidiani napoletani, ritorna protagonista della campagna vaccinale e convince gli over 60enni. Bilancio opposto, invece, per il mix vaccinale destinato agli under 60 che non ispira fiducia e fa aumentare la quota dei cittadini indecisi. Ma andiamo con ordine. La ripartenza delle somministrazioni del farmaco anglo-svedese, inaugurata ieri insieme alla riattivazione di tutti gli hub cittadini, è stata sprint. Per il mix, invece, c’è molta preoccupazione: “Non ci sentiamo sicuri”, spiegano molti intervistati dal quotidiano Il Mattino. Due napoletani su cinque, intanto, scelgono di non vaccinarsi.