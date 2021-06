Calvizzano, controlli antiassembramento nei pressi dell’ufficio postale. Pirozzi: “Grazie all’associazione nazionale carabinieri”

139 Visite

Grazie alla collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Carabinieri stiamo rendendo agli utenti delle Poste Italiane un servizio importante: non ci sono più file disordinate e la situazione è sotto controllo. Quotidianamente diversi volontari si occupano di garantire il rispetto delle normative anti-covid verificando il corretto deflusso dei cittadini con l’utilizzo dei dispositivi anti-contagio e il rispetto del distanziamento sociale, evitando i fenomeni di assembramento. A loro va il ringraziamento mio e dell’Assessore alla Protezione Civile Francesco Ferrillo per i risultati delle attività poste in essere. Tantissimi cittadini hanno apprezzato particolarmente questa iniziativa che abbiamo intrapreso soprattutto in questo periodo di pandemia dove il rispetto delle file è ancor più importante.