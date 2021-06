Napoli, riapre il Parco Sommerso della Gaiola: orari e regole per i bagnanti

100 Visite

Dopo oltre sei mesi di chiusura dettati dalla pandemia, riapre quindi il Parco Sommerso della Gaiola. Infatti in questi mesi il Comune di Napoli ha imposto ai proprietari dei fondi confinanti la realizzazione di importanti lavori per il restauro e la messa in sicurezza al muro di contenimento del terrapieno. Infatti il muro costeggia la lunga pedamentina di accesso al Parco. Così si riaprirà il prossimo 5 giugno in occasione della giornata mondiale dell’ambiente.

La riapertura del parco sarà nel segno della sostenibilità, vivibilità e sicurezza. Secondo l’ultimo sondaggio, infatti, il 98% dei fruitori ha gradito le condizioni di vivibilità, sicurezza, pulizia e decoro dell’area. Tutte queste caratteristiche sono state evidenziate dal contingentamento degli accessi. Inoltre ascoltando le richieste dei cittadini è stato migliorato il sistema di prenotazione, inserendo dei blocchi agli utenti che vorranno prenotare l’accesso per più di due turni a settimana.

Restano invece confermati i turni d’accesso, fissati nelle fasce orarie: 9:00-13:00 e 14:00-18:00. Ogni prenotazione potrà essere effettuata presso il sito web: https://www.areamarinaprotettagaiola.it/prenotazione. Potranno accedere 100 bagnanti per turno, per un totale di 200 bagnanti al giorno. Inoltre a breve il nuovo sistema di prenotazione sarà sperimentato sulla spiaggia delle Monache.













