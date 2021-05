Bagnoli e Decumani: due locali chiusi per 5 giorni

149 Visite

Stanotte gli agenti del Commissariato Bagnoli, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Coroglio hanno notato un bar in attività e diverse persone sedute ai tavoli intente a consumare bevande.

Gli operatori hanno sanzionato il titolare del bar, un 30enne napoletano, poiché ha consentito la somministrazione di cibi e bevande oltre l’orario consentito, e tre napoletani tra i 23 e i 33 anni poiché fuori dal domicilio oltre l’orario consentito.

Poco dopo, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno sanzionato il titolare di una attività commerciale di via Mezzocannone, un pakistano di 34 anni, poiché sorpreso a svolgere l’attività d’asporto oltre l’orario consentito.

Per entrambi i locali è stata disposta la chiusura per 5 giorni.













