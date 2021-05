Chiaia, controlli interforze nella zona dei “baretti”: identificate 113 persone

106 Visite

Ieri gli agenti del Commissariato San Ferdinando e i militari dell’Arma dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno effettuato controlli nella zona dei “baretti” e via Partenope dove hanno identificato 113 persone e controllato 6 veicoli e un esercizio commerciale.

Inoltre, gli agenti in largo Sermoneta hanno controllato e denunciato G.A., 51enne napoletano già sottoposto a DACUR

(divieto di accesso alle aree urbane), poiché inosservante agli obblighi del provvedimento cui è sottoposto.

Infine, nella stessa giornata i poliziotti, nel transitare in piazza dei Martiri, hanno identificato e denunciato E.C., 43enne napoletano con precedenti di polizia, poiché sorpreso nuovamente ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo e per inosservanza dei provvedimenti in quanto sottoposto a DACUR.













