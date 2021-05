Marano, bocciodromo e palasport: via libera della giunta per l’affidamento con bandi pubblici. Nessuna traccia per lo stadio

338 Visite

Affidamento gestione bocciodromo e palazzetto dello sport comunale, la giunta (finalmente) emana l’atto di indirizzo propedeutico alla emissione dei relativi avvisi pubblici. Spese di gestione e oneri per la manutenzione saranno a carico dei futuri affidatari, con importi che saranno poi scorporati dal canone di affitto. Per quanto concerne il Palasport, come si evince dalla delibera, si valuta la possibilità, per le squadre di basket, di poter usufruire dell’impianto (solo gare ufficiali) senza alcun onere. Sul sito istituzionale dell’ente cittadino, al momento non vi è alcun cenno allo stadio comunale, anch’esso da affidare mediante bando pubblico finora (in quasi tre anni) mai emesso.













