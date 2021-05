La fune traente strappata e il blocco di sicurezza non entrato in funzione: le indagini sulle cause della tragedia e

La dinamica – Domenica la cabina è quasi arrivata alla stazione di monete quando, forse per un cedimento del carrello il cavo traente si spezza, facendo retrocedere a forte velocità la cabina per almeno cento metri prima dell’urto violento con l’ultimo pilone dell’impianto. E’ in quel momento che alcune persone vengono sbalzate fuori. Dopo l’impatto la cabina viene quindi sbalzata via e rotola per almeno 15-20 metri finendo la sua corsa contro gli alberi.