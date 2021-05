1 Maggio, nei centri vaccinali lavoro no stop. Pellegrino (Iv): “ Da hub aree interne supporto prezioso. A Roccadaspide record di 300 vaccini”

125 Visite

“ Un plauso va a chi anche oggi è operativo nei centri vaccinali e negli ospedali contro l’avanzata del Covid. Straordinario è il ruolo svolto dagli hub vaccinali nelle aree interne. Forniscono un lavoro prezioso a supporto delle famiglie e dei territori con criticità legate alla mobilità. Oggi ho visitato il centro vaccinale di Roccadaspide, comune del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, dove ogni giorno somministrano 250 vaccini e oggi si è raggiunto il record di 300 dosi inoculate. Ho apprezzato l’eccellenza del servizio reso alla comunità, e mi sono compiaciuto per l’assoluta efficienza. Per questo ringrazio il sindaco Gabriele Iuliano, gli operatoti sanitari e i tanti volontari che con il loro impegno hanno reso possibile l’ottimo servizio. Nel giorno dedicato ai lavoratori un ricordo carico di riconoscenza va ai tanti e troppi operatori sanitari morti sul campo, a tutti coloro che hanno pagato con la vita la lotta alla pandemia”. Così in una nota, il consigliere Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva in Consiglio Regionale.













