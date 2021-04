Le good news della giornata. La Socrate-Mallardo dona ceste di frutta alla San Ludovico d’Angiò

274 Visite

In tempo di emergenza economica dovuta alla pandemia che ha portato alla perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro molte famiglie non hanno di come sopravvivere. Ecco che la Socrate-Mallardo istituzione scolastica d’eccellenza sul territorio di Marano diventa centro di solidarietà. Ieri mattina per volere del Dirigente Scolastico, Prof. ssa Teresa Formichella, sono state donate ceste di frutta alla Parrocchia San Ludovico D’Angiò, che con il suo parroco Don Ciro Russo é in trincea quotidiana per alleviare le difficoltà delle famiglie della parrocchia. La frutta era giunta alla Socrate grazie al progetto “frutta nelle scuole” al quale da anni la Socrate-Mallardo aderisce. Quest’anno la Preside Formichella ha voluto far sentire la vicinanza della comunità scolastica da lei diretta alle famiglie in difficoltà della parrocchia di San Ludovico D’Angiò in segno di solidarietà e di condivisione umana.

La scuola condivide le difficoltà del territorio le fa proprie e con piccoli gesti da un messaggio di speranza alle persone che vivono nel disagio facendole sentire parte integrante della comunità e non lasciate sole.

Comunicato Stampa

