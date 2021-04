Un anno fa la morte di Pasquale Apicella. Ieri in chiesa (il video) il toccante ricordo della moglie e le parole del parroco

294 Visite

“Ogni mattina è come se fosse il primo giorno senza di te. Ogni mattina parlo di te ai bambini, perché devono sapere che sono figli di un eroe. Sono stati 365 giorni scanditi dal tuo ricordo”. Le parole di Giuliana Guidotti, moglie di Pasquale Apicella, hanno toccato il cuore dei presenti nella chiesa di San Ludovico d’Angiò, a Marano, dove ieri si è celebrata una messa in ricordo dell’agente scelto di polizia rimasto ucciso in uno scontro con il veicolo su cui viaggiavano tre malviventi il 27 aprile di un anno fa. In prima fila, oltre ai familiari di Apicella, c’era il questore di Napoli Alessandro Giuliano, i vertici della polizia napoletana e il maggiore dei carabinieri Gabriele Lo Conte, comandante della locale compagnia.

“Eri la persona più buona del mondo – ha ricordato tra le lacrime e un filo di voce la vedova che da qualche tempo veste l’uniforme della polizia di Stato – Un uomo puro, un uomo giusto, che sapeva conquistarti con un sorriso, con un pizzicotto. Eri anche ambizioso, puntavi in alto, ma allo stesso eri un marito premuroso, un padre sempre presente e attento. Nel suo abbraccio – ha proseguito Giuliana – ti sentivi al sicuro. La divisa era il sogno di Lino. Manca a me e manca a tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Ogni giorno onoriamo la tua memoria. Spero tu abbia fatto un buon viaggio”. Durante l’omelia, don Ciro Russo, parroco della San Ludovico d’Angiò e amico di vecchia data di Lino e Giuliana, ha invitato i familiari “a non farsi prendere dalla disperazione”. “Quella di oggi (ieri, ndr) – ha spiegato don Ciro – non è una celebrazione fine a se stessa: è una celebrazione che ha il sapore della speranza. Non possiamo chiuderci nel dolore. Dobbiamo continuare a vivere, amare, servire i nostri fratelli, la nostra comunità, lo Stato. Essere cristiani significa anche e soprattutto questo. Lino continuerà a starti vicino, cara Giuliana, e a pregare per i suoi cari”.













