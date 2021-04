Riaperture, Bonanni: “Non sono un “liberi tutti”, da lunedì cruciale l’uso delle mascherine”

46 Visite

“Da lunedì sarà cruciale rispettare le misure di prevenzione dei contagi, a partire dall’uso delle mascherine”. Lo ha detto Paolo Bonanni, epidemiologo e professore ordinario di Igiene all’Università di Firenze, in un’intervista al Corriere della Sera sottolineando che ora serve una road map per evitare che i numeri della pandemia tornino a peggiorare. Bonanni avvisa anche che con la graduale riapertura “probabilmente fino all’estate non avremo grossi sbalzi, aiutati dall’arrivo del caldo e dalla possibilità di trascorrere tempo all’aperto. Ma serve grande responsabilità da parte di tutti, perché il virus circola ancora in modo sostenuto: le riaperture non possono essere viste come un ‘liberi tutti'”.













