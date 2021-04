Tavolo di coordinamento delle misure per lo svolgimento dell’attività scolastica

179 Visite

Nel pomeriggio odierno, presieduto dal Prefetto di Napoli, Marco Valentini, si è riunito il Tavolo di coordinamento per l’attuazione delle misure contenute nel documento operativo per l’attività didattica in presenza degli studenti degli istituti scolastici superiori.

Alla riunione hanno preso parte i rappresentanti della Regione Campania, il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale e i rappresentanti di alcuni Comuni dell’area metropolitana di Napoli e delle principali aziende di trasporto pubblico.

Il Tavolo è stato convocato in seguito all’adozione del Decreto Legge n. 52 del 22 aprile scorso -che ha disposto, tra l’altro, la didattica in presenza presso gli istituti scolastici superiori per almeno il 70% nelle zone gialle ed arancioni – con la finalità di effettuare un’aggiornata valutazione del complesso dei servizi di trasporto, come potenziati in base alle indicazioni contenute nel documento operativo approvato lo scorso 23 dicembre 2020 e integrato il 26 gennaio successivo.

Dalla ricognizione è emerso che, allo stato, con l’attuazione della didattica in presenza al 50%, il dimensionamento dei predetti servizi aggiuntivi, modulati fino al potenziamento del 75% delle presenze, è risultato sufficiente rispetto al livello della domanda e pertanto può essere confermato, fatta salva la verifica di adeguatezza nelle prossime settimane.

Tutti i soggetti intervenuti hanno confermato la validità della pianificazione adottata con riferimento alla settimana in corso in cui sono riprese le attività scolastiche nella quale non si sono segnalate particolari criticità.

Il Prefetto ha rappresentato che il Tavolo permanente scuole – trasporti resta aperto per gli aggiornamenti del documento operativo che si rendessero necessari alla luce delle modifiche normative che di volta in volta interverranno e per risolvere eventuali criticità che saranno segnalate dagli interlocutori istituzionali interessati nonché per verificare l’andamento dei servizi alla luce dei dati raccolti nell’ambito del monitoraggio in atto.













