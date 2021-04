Campania in arancione, si decide oggi

382 Visite

La regione Campania è attesa oggi alla prova del nove per passare, da lunedì prossimo, in zona arancione dopo due cicli, di ben due settimane, trascorsi in lockdown e quindi in rosso. L’esame è in programma stamani al ministero della Salute in sede tecnica e nel pomeriggio per la ratifica delle ordinanze da parte del ministro Roberto Speranza. Alle 9,30 si riunisce la cabina di regia dedicata al monitoraggio del rischio sanitario. Le indicazioni che arrivano da qualche giorno farebbero propendere per il passaggio in arancione. L’indice Rt è in discesa anche se in contagi sono in crescita.













