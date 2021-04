Qualiano sotto choc, tre giovani morti in due giorni. Le parole del sindaco de Leonardis

682 Visite

E’ difficile se non impossibile esprimere a parole il dolore per la morte di 3 giovanissimi di Qualiano in soli due giorni. Prima Lia e Mina, ieri sera Gennaro. 48 ore che da sindaco ricorderò per sempre. Ricorderò per sempre i momenti vissuti ieri, l’immane lavoro dei soccorsi e delle forze dell’ordine e il dolore della famiglia del 16enne a cui ho voluto personalmente portare le condoglianze mie, dell’amministrazione comunale ma anche di tutta Qualiano. Oggi non è il momento dei giudizi, è il momento del dolore. Per questo invito tutti a pregare per questa famiglia che ha visto uscire il figlio di casa poco prima e non lo vedrà più ritornare. Così il sindaco di Qualiano, Raffaele de Leonardis.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS