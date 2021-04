Miti e leggende. Perchè a Pasqua si mangiano le uova?

95 Visite

L’uovo, con la sua forma perfetta e la capacità di accogliere, proteggere e sviluppare la vita, ha saputo affascinare i nostri antenati nei più disparati angoli del pianeta, dando origine a culti e usanze di cui ancora troviamo residui nella nostra era.

Diversi popoli antichi assimilavano il cielo e la terra alle due parti di un uovo preposte a custodire la vita, in un parallelismo che vedeva la dimensione del cosmo e quella dell’uomo strettamente intrecciate.

Per le genti che abitavano la Mesopotamia circa 4000 anni fa l’uovo aveva un importante significato simbolico di rinnovamento e ciclicità; ma già nel Neolitico (quindi parliamo di circa 10.000 anni fa!) il concetto di uovo è presente nei luoghi di sepoltura.

Successivamente anche in India, nell’Antico Egitto e nella Grecia dei riti orfici troviamo richiami all’uovo primordiale, che ovviamente avrà a che fare con Brahma, la Fenice o Chronos (il Tempo) a seconda del contesto in cui lo collochiamo.

Anche i Persiani, come omaggio alla fecondità, erano soliti scambiarsi uova di gallina all’avvento della primavera, mentre i Romani, con il motto “omne vivum ex ovo” (ogni organismo vivente proviene dall’uovo), erano soliti seppellire uova dipinte di rosso nei loro campi, sperando di accaparrarsi il favore dei capricciosi numi.

Miti che cerchino di dare un ordine e una spiegazione al mondo, così come usanze e cerimonie che abbiano un significato condiviso tra i membri di una comunità, sono elementi cardine di ogni società. Civiltà diverse in luoghi e tempi diversi hanno sviluppato teorie, sistemi di valori e pilastri culturali unici ed originali, ma tutti quanti accomunati dallo stupore per la vita. Uno stupore interamente racchiuso nel misterioso ermetismo di un uovo.

Dunque, l’iconografia secolare cristiana giunta fino a noi – in cui l’uovo si fa emblema di risurrezione –si inserisce nel solco profondo di una tradizione preesistente. I primi cristiani sono riusciti, cioè, ad includere e rivisitare la simbologia pagana: l’uovo che si rompe diventa così immagine del sepolcro che si apre a nuova vita.













