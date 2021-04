Nuoto, Campionati italiani: brilla il talento della giovane Viola Scotto (bacolese)

165 Visite

Ai Campionati Italiani in cui Federica Pellegrini è stata capace di qualificarsi alla sua quinta Olimpiade, ha brillato anche il talento di una giovanissima nuotatrice di Bacoli. Viola Scotto di Carlo, 17 anni. È riuscita ad arrivare quinta, alla finale dei 100 metri farfalla femminile, con un tempo di 59’’81. Lo ha fatto a Riccione, in quelle stesse vasche in cui nuotavano gli atleti che rappresenteranno l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo. Ottenendo ottimi risultati anche in altre specialità. È un orgoglio per la nostra città e per lo sport dei Campi Flegrei. Ringrazio lei, e tutti i giovani bacolesi che, con passione e sacrificio, onorano la nostra terra in tutte le competizioni sportive. Siamo fieri di voi. Per quello che fate, per quello che farete. Bacoli tifa per voi. Così il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione.













