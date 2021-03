Alto impatto a Scampia, rione “Monterosa”: 8 sanzioni anti Covid

150 Visite

Ieri gli agenti del Commissariato Scampia e della Polizia Locale, con il supporto dei Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Scampia ed in particolare nella zona del rione “Monterosa”.

Nel corso dell’attività sono state identificate 75 persone, di cui 8 sanzionate per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché circolavano fuori dal proprio Comune di residenza senza giustificato motivo, mentre 2 giovani sono stati segnalati amministrativamente poiché trovati in possesso di circa 0.3 grammi di marijuana; sono stati controllati 16 veicoli, di cui 11 sottoposti a sequestro amministrativo e 2 motocicli sottoposti a sequestro ai fini della successiva confisca; inoltre, sono state contestate 37 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, mancata copertura assicurativa e mancato utilizzo del casco protettivo, elevando sanzioni per un totale di 56.000 euro; infine, una persona è stata denunciata per guida senza patente poiché mai conseguita.













