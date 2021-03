MARANO, POTERE AL POPOLO: “PER IL PD E IL SINDACO VISCONTI IL TEMPO È SCADUTO!”

255 Visite

Per l’ennesima volta il PD si dimostra per quello che è andando contro gli interessi della nostra comunità!

Probabilmente continuano ad essere più attaccati alla poltrona e a preferire stupidi giochi di potere piuttosto che intendere la politica come forma di servizio per il benessere di un’intera comunità.

Ancora una volta il PD – che avrebbe i numeri per far cadere il sindaco, cosa che tra l’altro aveva promesso – piuttosto che mettere fine al governo di Visconti e della sua giunta preferisce continuare il “teatrino”, chiedendo un azzeramento della giunta!

Cosa pensano di ottenere per il bene comune i consiglieri del PD che staccando la spina all’amministrazione Visconti avrebbero potuto almeno in minima parte ripulisrsi la faccia? Ovviamente nulla, perché non è il benessere della nostra comunità il loro interesse!

E così dopo dichiarazioni fuoco e fiamme decidono di ritrattare: si passa dall’altisonante e minacciosa dichiarazione di Pasquale Coppola nell’ultimo consiglio comunale (“sindaco il tempo è finito”) ad una misera richiesta di azzeramento della giunta che tra l’altro abbiamo già visto, parzialmente, non servire a niente. Una manovra che ancora una volta conferma che questa maretta che si sta creando non è frutto di una volontà di poter fare qualcosa di buono per la città, ma semplicemente l’ennesima guerra di potere per la spartizione delle deleghe degli eventuali nuovi assessori per determinare un nuovo assetto e peso politico all’interno sia della giunta che del consiglio.

Speriamo vivamente che quando tutto questo finirà, i cittadini e le cittadine maranesi ricordino i nomi di chi ha composto quest’ultima amministrazione perché non andrebbero votati mai più se davvero si vuole il bene della nostra cittadina!

Il PD ed i suoi rappresentanti istituzionali (Pasquale Coppola, Mimmo Paragliola, Antonio Nastro, Maria Accongiagioco, Annarita Savanelli, Susy Santopaolo ma anche il segretario cittadino Roberto Sorrentino e l’ex assessore Di Luccio nonché gli attuali assessori in quota Dem) sono complici del sindaco Visconti e dei suoi (Paolo D’Alterio, Lorenzo di Marino, Salvatore Vallozzi, Enza Carandente e Ciro Marzi su tutti) e per questo parimenti responsabili dello sfacelo in cui versa la nostra Marano!

#ViscontiOut

#PdOut

#TempoScaduto













