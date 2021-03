Napoli, Comunali 2021. L’intervista a Sergio Rastrelli, candidato sindaco di Fratelli d’Italia

140 Visite

A tre settimane dalla conferenza stampa di Fratelli d’Italia, tenutasi fuori Palazzo San Giacomo, che ha lanciato come candidato sindaco per Napoli l’avvocato Sergio

Rastrelli, abbiamo intervistato quest’ultimo alla luce delle trattative interne al

centrodestra per le prossime amministrative. Rastrelli ci ha illustrato le sue proposte per lo stato di abbandono in cui si trova la città e ci ha risposto circa l’eventuale sfiducia all’attuale sindaco de Magistris.

Servizio a cura di Emiliano Caliendo













