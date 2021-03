Napoli, perquisizioni dei carabinieri a San Giovanni a Teduccio

192 Visite

A Napoli nel quartiere di San Giovanni a Teduccio piazze e strade presidiate in queste ore dai Carabinieri della Compagnia di Napoli Poggioreale nell’ambito di un servizio disposto dal Comando Provinciale di Napoli. Massiccio il numero dei carabinieri impiegati con diverse perquisizioni in atto. È di pochi minuti fa un rinvenimento e sequestro di 220 grammi di marijuana. I militari dell’arma hanno trovato la sostanza stupefacente all’interno di un’area condominiale di un edificio in via taverna del ferro













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS