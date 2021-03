Napoli, San Lorenzo: i carabinieri arrestano pusher 41enne

71 Visite

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Hassan Smaihry, 41enne di origini marocchine già noto alle ffoo. Era in Via Antonio Pietro Lettieri e quando ha notato la pattuglia ha tentato la fuga a piedi. Insospettiti dalla sua reazione improvvisa, i militari lo hanno raggiunto e bloccato. Nelle sue tasche rivenuti 10 grammi di marijuana suddivisi in 6 dosi, uno “spinello” e 73 euro in contante, ritenuto provento illecito. In manette è finito ai domiciliari in attesa di giudizio.













