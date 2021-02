Marano, la voce del cittadino: “Muro a rischio crollo da tempo. Intervenire subito”

297 Visite

“Gentile Direttore, la parete di muro che costeggia la strada di via Marano Pianura n.140 rischia di crollare. La circostanza pericolosa non riguarda solo la presenza di sassi sul marciapiede e sulla carreggiata, ma la possibilità che anche altre parti del pesante muro possano cedere nelle prossime ore. Infatti, la parete risulta danneggiata da molto tempo e inclinata verso la strada. A destabilizzarla, si aggiunge anche l’evidente usura e la mancata manutenzione.

Abbiamo segnalato il pericolo in passato, ma alla denuncia non sono seguiti interventi di ripristino per il mantenimento del muro.

Il timore è che la situazione resti così ancora per molto tempo non essendo chiara la competenza di chi debba intervenire prima per mettere in sicurezza lo spazio e successivamente per l’adeguata manutenzione della parete. Una condizione di pericolo e di degrado che non si riesce ancora a ripristinare e che rischia di passare nel dimenticatoio”.

Grazie (lettera firmata).













