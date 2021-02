Torre del Greco: 26enne sorpreso con tirapugni e hashish, denunciato

100 Visite

Martedì pomeriggio gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via di Sotto ai Camaldoli un’auto con una coppia a bordo.

I poliziotti hanno trovato l’uomo in possesso di un tirapugni e di 3 stecchette di hashish del peso complessivo di circa 5 grammi, occultati nelle tasche interne del giubbino.

L’uomo, un 26enne torrese, è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere e sanzionato amministrativamente.













