Napoli, Zabatta (Europa Verde): “Con scelta Bassolino tramonta candidatura unitaria centrosinistra”

“La scelta di Antonio Bassolino di ufficializzare la sua candidatura a sindaco di Napoli è una mossa intelligente e sagace che denota esperienza e visione politica. Di contro sono sempre più preoccupata per la gestione del tavolo di centro sinistra napoletano. Vedo condizioni, già verificatesi nel passato, che hanno portato la coalizione di centro sinistra a rimanere esclusa dal governo cittadino. L’incapacità di gestire a proprio vantaggio le situazioni, anche quando si parte da condizioni favorevoli. Queste condizioni oggi ci sono ancora tutte, ma man mano sempre più deboli, e temo che andranno a scomparire. Siamo partiti dall’idea di non ripetere la coalizione, per molti troppo ampia, delle ultime elezioni regionali, nata dall’aggregazione di tante liste attorno ad una forte personalità ed un personaggio di grande visibilità come De Luca. Si è arrivati, oggi, ad una situazione di grande confusione con una compagine potenzialmente molto più ampia di quella deluchiana. Un perimetro di coalizione ancora non delineato, con partiti e aggregazioni elettorali che entrano ed escono: sono state invitate al tavolo liste elettorali e partiti che attualmente governano in città, fino ad arrivare alla destra con Forza Italia, i cui referenti territoriali hanno preso le distanze il giorno dopo con titoli a piena pagina. Di programmi neanche l’ombra, nessuno ne accenna, né per tutta la città né per le singole municipalità. In questo quadro l’individuazione di un candidato sindaco unitario è una chimera”. Questo il commento di Fiorella Zabatta componente dell’Esecutivo nazionale del Sole che Ride e delegata di Europa Verde al tavolo delle trattative.













