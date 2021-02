Covid Napoli, per ora niente chiusura scuole: il Comune vuole vederci chiaro

L’Unità di crisi regionale ha invitato i sindaci a valutare la sospensione della didattica in presenza per via del «costante e crescente aumento dei casi registrati in tutte le fasce d’età» ma il Comune di Napoli – come riporta Il Mattino – vuole vederci chiaro e senza i dati puntuali di ognuno dei circa 600 plessi scolastici distribuiti su tutto il territorio cittadino non sarà presa alcuna decisione. «Solo dopo la visione e l’analisi di questi dati attraverso un confronto con un tavolo di esperti, potremmo valutare una sospensione della didattica lì dove saranno evidenti le connessioni tra positivi e scuola» chiarisce l’assessore Palmieri aggiungendo che «chiudere tutto senza che i dati scientifici avvalorino questa possibilità, sarebbe un atto irresponsabile. Non useremo l’accetta».