Procida, corso gratuito di “Addetto ai servizi di sala e bar” dal 15 febbraio

74 Visite

“Nell’ambito delle iniziative per lo sviluppo dell’occupazione, in un settore che crediamo essere di grosso interesse per l’isola di Procida, capitale della cultura per l’anno 2022, siamo lieti di informarvi che dal 15 Febbraio al 2 Aprile 2021 realizzeremo in presenza e sull’isola un corso di “Addetto ai servizi di sala e bar” totalmente gratuito per i partecipanti”

Siamo una cooperativa sociale che da oltre 10 anni si occupa di formazione in Campania.

Riusciamo ad intercettare finanziamenti interprofessionali al fine di utilizzarli virtuosamente per formare giovani e meno giovani per riqualificarli nel mondo del lavoro.

Siamo presenti sui social ed annoveriamo più di diecimila followers soltanto su Facebook.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS