Marano, chiusa di nuovo via Mandracchio. Ecco le informazioni di Anm

A causa dell’ennesima chiusura di via Mandracchio, l’Anm informa quanto segue:

-Linee Bus 143, 144 e C44: causa dissesto stradale in via Mandracchio deviano temporaneamente il percorso.

-Le Linee Bus 143 e 144 percorrono in andata e ritorno via C. Guerra dove è stato istituito il doppio senso di marcia.

-La Linea Bus C44 in partenza da via Suarez, giunta all’Ospedale Monaldi, torna indietro su via L. Bianchi e prosegue per via S. Ignazio di Loyola e via dell’Eremo. Il ritorno resta invariato.













