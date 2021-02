Draghi, Forza Italia dice sì. Il Pd in pressing sui 5 Stelle. La Lega avverte: “Porteremo i nostri temi, lavoro e tasse”

122 Visite

Sarà Silvio Berlusconi a guidare domani la delegazione di Forza Italia che alla Camera incontrerà Draghi. Il sostegno appare però scontato. Se la Lega apre (la segreteria politica del partito ha deciso di non chiudere alla possibilità di un sostegno al nuovo governo, seppur con condizioni nette su contenuti, persone e durata), il Partito democratico è in pressing sui 5Stelle per portarli in maggioranza, e chiude a un esecutivo con i leghisti. “Non ci sono le condizioni per stare con la Lega”, avverte il capogruppo dem al Senato, Andrea Marcucci. La strada del Pd è tracciata: sostegno al percorso indicato da Sergio Mattarella con l’incarico a Draghi e, contemporaneamente, lavorare a stabilizzare l’alleanza. Dopo le parole di Conte, dal Partito Democratico arrivano commenti improntati alla soddisfazione e a un certo sollievo. “Grazie al Presidente Giuseppe Conte. Un discorso di grande responsabilita’ e lungimiranza”, scrive Nicola Zingaretti su Twitter. “Noi ci siamo” ha ribadito il segretario dem. Il 5 stelle, dal canto suo, dopo aver chiuso a Draghi, da oggi con le dichiarazioni Di Maio e Grillo è di fatto in trattativa. Ma Grillo vuole la patrimoniale.













