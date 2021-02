Marano, il Comune e gli incarichi professionali ai geometri esterni finiti nel mirino della Commissione d’accesso agli atti

257 Visite

La determina è stata pubblicata nei giorni scorsi sul sito istituzionale del Comune e fa riferimento all’affidamento di un servizio professionale per la redazione degli attestati di prestazione energetica (Ape) di 34 unità abitative, che il Comune nel corso degli ultimi anni ha acquisito al proprio patrimonio. Immobili abusivi in molti casi realizzati da soggetti ritenuti contigui alla criminalità organizzata all’interno dei quali sono stati collocati o saranno collocati i nuclei familiari rientrati nella graduatoria vidimata un paio di anni fa dalla Regione. I cittadini, in pratica, che avevano fatto domanda per ottenere un alloggio popolare e che si sono visti invece assegnare una casa abusiva nelle zone di via Platone e in altre della città.

Per tale operazione, ovvero quella relativa all’incarico professionale richiamato in precedenza, l’ufficio comunale preposto si è rivolto ad un geometra esterno all’Ente e per l’importo, almeno così sembra dalla determina pubblicata e frutto di integrazioni, di 3400 euro. Cento euro, insomma, per ogni pratica. E’ lo stesso geometra al quale, non meno di sei-sette mesi fa, il Comune affidò un ulteriore incarico, per l’importo di circa 12 mila euro, per eseguire in quel caso rilievi topografici in un punto del territorio oggetto di lavori.

La commissione d’accesso agli atti, che indaga sul Comune, ha richiesto nelle scorse settimane diversi atti al segretario generale del Comune, e tra questi, anche quelli relativi ai mandati di pagamento e alle pratiche presentate al Comune da alcuni geometri esterni. Uno di questi sarebbe proprio il professionista beneficiario dei due incarichi assegnati nel corso degli ultimi mesi.













