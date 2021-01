Crisi di governo, Salvini deluso da Mattarella: “Altri quattro giorni di chiacchiere, una mancanza di rispetto per la gente”

137 Visite

“Ho il telefono intasato da messaggi di imprenditori e gente che lavora. La domanda di tutti è la stessa: ma non dovevano fare in fretta? Perché altri quattro giorni di chiacchiere? Mi pare sinceramente una mancanza di rispetto”. Così Matteo Salvini commenta la scelta del Quirinale di dare un incarico esplorativo al presidente della Camera, Roberto Fico. “Avevamo chiesto che un eventuale mandato esplorativo andasse alla presidente del Senato Elisabetta Casellati, la seconda carica dello Stato. Poi Mattarella ha scelto Fico e rispettiamo la scelta”, commenta in una intervista al Giorno.

Sulla possibilità che si realizzi il Conte-ter, Salvini spiega che, “è evidente che se finiscono per far finta di mettersi d’accordo qualcuno ha calato le brache e ci rimetterà la faccia”.













