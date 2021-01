CARCERI, LEGA CAMPANIA: “ENNESIMA AGGRESSIONE AD AGENTI. URGONO TASER E NUOVO EQUIPAGGIAMENTO”

269 Visite

Napoli 30 gennaio 2021 – “Ennesimo episodio di violenza nel carcere di Poggioreale a Napoli. Questa volta, a rischiare l’incolumità è addirittura un dirigente della Polizia penitenziaria, al quale auguriamo una rapida guarigione. Il tema della sicurezza nelle strutture di detenzione non è più rinviabile, il ministro Bonafede è stato una sciagura. Avevamo richiesto il potenziamento delle dotazioni per gli agenti di polizia con il taser ma nulla è stato fatto nel Conte bis. Con la Lega al governo la sicurezza dei cittadini, l’ordine nelle carceri e gli equipaggiamenti adeguati per gli agenti torneranno temi centrali”. Così in una nota l’eurodeputato Valentino Grant, segretario regionale della Lega in Campania ed i parlamentari Pina Castiello, Gianluca Cantalamessa, Francesco Urraro e Ugo Grassi.













