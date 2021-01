Secondigliano e Chiaia, controlli: soldi falsi e 4 persone senza la mascherina

130 Visite

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via Provinciale Caserta al Bravo un’auto con a bordo un uomo e una donna.

I poliziotti hanno rinvenuto, occultate in una borsa custodita nell’abitacolo, 57 banconote false in tagli da 100 euro.

Maurizio Bellucci, 27enne di Roma con precedenti di polizia, è stato arrestato per spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate mentre la donna, A.C., 61enne di Grumo Nevano con precedenti di polizia, è stata denunciata per lo stesso reato.

Inoltre, ieri sera gli agenti del Commissariato San Ferdinando hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in largo Amendola e nella zona della “movida” dove hanno identificato 68 persone sanzionandone 4 per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché prive di mascherina.

Inoltre, i poliziotti hanno sanzionato il titolare di un bar in corso Vittorio Emanuele poiché stava servendo bevande alcoliche all’interno dell’esercizio e oltre l’orario consentito.













