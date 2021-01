73 Visite

Aumentano i casi positivi al Coronavirus all’interno della scuola Minniti Zanfagna di Fuorigrotta, a Napoli. Come appreso da Fanpage.it, sono 18 gli alunni positivi: ieri erano appena 3. In quarantena in attesa dell’esito dei tamponi i bimbi, i maestri e i genitori. Si teme un focolaio all’interno dell’istituto.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS