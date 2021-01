Conte contro AstraZeneca: “Inaccettabile il taglio delle dosi, pronti ad azioni legali”

Se sarà confermata la riduzione di consegne di vaccini all’Italia il governo è pronto a muovere azioni legali contro AstraZeneca così come già annunciato nei confronti di Pfizer. Lo annuncia il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Nei confronti di AstraZeneca, dice Conte, «ricorreremo a tutti gli strumenti e a tutte le iniziative legali, come già stiamo facendo con Pfizer-Biontech, per rivendicare il rispetto degli impegni contrattuali e per proteggere in ogni forma la nostra comunità nazionale.