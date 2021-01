Sessanta giorni di buio al cimitero di Marano. I cittadini: “Politici cialtroni che non danno risposte”

337 Visite

“Gentile Direttore, come sa, per averlo più volte scritto, le tombe del cimitero di via Vallesana sono ancora una volta al buio da ben 60 giorni. Si tratta della parte bassa dell’ala del cimitero (lotto A ampliamento cimiteriale), quella a ridosso della palazzina in costruzione da anni. A nulla sono servite le denunce mediatiche. Sono giorni che le persone segnalano l’anomalia. Niente di niente. A tutt’oggi, sembrerebbe che non si sia ancora addivenuto ad un accordo tra il Comune e la società che fornisce l’energia elettrica. I politici cialtroni, convinti di essere grandi politici, ci devono delle risposte subito”.

(Lettera firmata)













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS