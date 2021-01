Napoli, in prefettura il tavolo per la ripresa delle attività didattiche in presenza. Incontro di monitoraggio

172 Visite

Nella mattinata odierna si è riunito, in modalità a distanza, il tavolo per la mobilità in previsione della ripresa delle attività didattiche in presenza degli istituti scolastici superiori al 50%, prevista per il 25 gennaio prossimo.

Al tavolo, presieduto dal Prefetto Marco Valentini, hanno preso parte i rappresentanti delle articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Istruzione, dell’Assessorato regionale e dell’Agenzia regionale per la mobilità, della Città Metropolitana di Napoli, nonché del Comune di Napoli unitamente ad alcuni altri Comuni dell’area Metropolitana di Napoli e delle principali aziende di trasporto pubblico.

Nel corso della riunione è stata verificata l’attuazione degli impegni assunti nel documento operativo approvato in Prefettura, con particolare riferimento sia all’adesione da parte dei dirigenti scolastici dell’area metropolitana di Napoli al piano di differenziazione degli orari di ingresso degli studenti, sia all’avvenuta implementazione delle linee critiche di trasporto pubblico e alla predisposizione di servizi aggiuntivi dedicati.

Particolare attenzione è stata riservata inoltre all’impiego dei volontari di Protezione Civile presso le scuole e le fermate dei mezzi di trasporti, al fine di prevenire assembramenti.

La prossima riunione del tavolo è fissata per lunedi 18 gennaio.













