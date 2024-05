Marano, “Un Gioiello per la pace”: l’istituto Socrate-Mallardo vince il primo premio

183 Visite

Alla prima edizione del premio un gioiello per la pace voluto da Giuseppe Pezzuto noto orafo maranese per festeggiare i 60 anni dell’ attività,l’ Istituto Socrate – Mallardo vince il primo premio ex sequo con un alunna di un istituto superiore e il terzo premio.

Le opere artistiche pittoriche create dalle allieve ( qui in foto ) della Socrate-Mallardo hanno suscitato grande interesse e successo, alunna Coda Francesca della classe 2 sez B ad indirizzo digitale è risultata prima ex sequo con un allieva degli istituti superiori del territorio ,mentre l’ alunna Fierro Alessandra della classe 2 sez. H ad indirizzo tempo prolungato è risultata terza.

La premiazione si è tenuta al teatro Alfieri mercoledì 22 maggio u.s. alla presenza del gioielliere Giuseppe Pezzuto promotore del premio, delle autorità civili,militari ed ecclesiastiche con la partecipazione delle scuole del territorio è stata condotta egregiamente da Angela Mallardo insegnante, scrittrice e giornalista.

La partecipazione al premio è stato voluto dall’ eclettica Dirigente Scolastico Prof.ssa Teresa Formichella ,in particolare la partecipazione di una alunna che fino a qualche tempo fa aveva difficoltà all’ integrazione e di condivisione. L’ Istituto Socrate-Mallardo con la partecipazione al premio ” un Gioiello per la Pace”dimostra di essere l’ eccellenza della condivisione e trasformazione dell’ integrazione che diventa eccellenza.

La partecipazione degli alunni della Socrate-Mallardo è stata guidata magistralmente dalla Professoressa Germana De Curtis docente di educazione artistica, sotto il coordinamento della funzione strumentale di riferimento Prof.ssa Daniela Ruggiero.

Alle due alunne vincitrici dei premi va il plauso di tutto il personale scolastico della scuola e dell’ intera platea degli alunni.

Michele Izzo vicepreside













