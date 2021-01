Roma, la teoria sui vaccini di una consigliera: “Trasformano le persone in macchine telecomandate”

410 Visite

Secondo una consigliera municipale a Roma, i vaccini servono a modificare geneticamente le persone per trasformarle in macchine telecomandate a distanza. Francesca Benevento, eletta nel Municipio XII con il M5S e poi passata al gruppo misto dopo diverse polemiche con il partito, ha pubblicato su Facebook alcuni post decisamente controversi.

Ecco la teoria di Francesca Benevento «il Covid è stato creato per arrivare a comandare l’uomo dall’interno, non più con la tv, i programmi spazzatura, lo sdoganamento della morale, l’emergere di cattivi esempi. Con un cerottino che inietterà i quantum dots sarete interconnessi con la rete (sì proprio come un elettrodomestico a distanza) e tramite l’#entaglement sarete telecomandati da un altro luogo, in cui è stata conservata copia dell’elettrone intrecciato al vostro su cui si farà ciò che si vuole fare con voi».













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS