Marano, emergenza strade: buche e manto dissestato, i cittadini protestano

Strade sempre più dissestate sul territorio di Marano di Napoli: i cittadini protestano. È sempre attuale il problema viabilità sul territorio dove persiste una situazione di dissesto sulle arterie stradali tra buche, asfalto rovinato e voragini aggravata anche dalla conformità geologica del territorio soggetto a fenomeni franosi. A lamentare la situazione della strada, sono i residenti di via corso Umberto, Castel Belvedere, via San Rocco, via Marano Pianura.













