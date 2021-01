Una Befana coi fiocchi! Nonnina e nipote vincono 2 milioni con un Gratta e Vinci

278 Visite

Un’anziana signora e suo nipote hanno sbancato una tabaccheria, vicino Pordenone, grazie a un gratta e vinci, portandosi via la ragguardevole cifra di due milioni di euro. Il colpaccio è stato registrato ieri in una ricevitoria a Torre di Pordenone, ma soltanto oggi si è saputo della vincita milionaria grazie ad un tagliando del costo di 10 euro denominato “Triplo colpo”. L’anziana signora, dopo aver scoperto della vincita, si è sentita male: “Sono persone perbene e clienti abituali – ha detto la proprietaria della tabaccheria, Sabrina Tonello – questi soldi faranno loro molto comodo”. Nel 2018 gli italiani hanno speso più di 100 miliardi in gratta e vinci e lotterie istantanee.













