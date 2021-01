Crisi di governo, i 5 Stelle pronti a scaricare due ministre

176 Visite

L’importante è evitare il voto, a ogni costo, questi i rumors raccolti da numerosi quotidiani nazionale.

Ed è questo è ciò che conta di più per lo stato maggiore dei 5 Stelle e del gruppo parlamentare. E così il Movimento è pronto a scaricare le sue ministre più traballanti. La sola difesa d’ufficio? Riservata – come riporta Il Giornale – alla discussa titolare dell’Istruzione Lucia Azzolina. Ancora furibonda dopo il blitz sulla scuola messo a segno dal Pd durante il Consiglio dei ministri notturno di lunedì. Per il resto, si è aperta la caccia alla poltrona. Nei gruppi parlamentari è partita la corsa per diventare ministro o sottosegretario. «Il gruppo è compatto ad andare incontro a un eventuale rimpasto», dice al Giornale un deputato che ha partecipato all’ultimo vertice del M5s. Anzi, «in tanti vogliono entrare nel governo». Ed ecco che la partita del rimpasto diventa un altro mini-congresso grillino. In caso di cambio della squadra di governo sarebbero fuori il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo e la collega dell’Innovazione Paola Pisano, nominata in quota Davide Casaleggio.

Non è al sicuro nemmeno la posizione del Guardasigilli Alfonso Bonafede. Precaria la poltrona del ministro dell’Ambiente Sergio Costa. L’ex braccio destro di Luigi Di Maio Vincenzo Spadafora (Sport) non è più tra gli «intoccabili». Dove resta invece Di Maio e dovrebbe rimanere anche Azzolina, difesa per il momento dai Cinque Stelle. Pure il capitolo dei sottosegretari potrebbe diventare una scusa per un regolamento di conti interno. Rischiano il posto infatti Angelo Tofalo alla Difesa e Alessio Villarosa all’Economia. Entrambi sono considerati dai «governisti» tra gli animatori occulti della fronda contro la riforma del Mes, ribellione che ha fatto ballare il governo un mese fa.













