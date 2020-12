BOSCOREALE, “Piano Napoli” di via Settetermini: occupano abusivamente un appartamento. Denunciata una coppia

53 Visite

I carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, supportati da quelli del Reggimento “Campania” e del Nucleo Cinofili di Sarno, hanno eseguito un servizio coordinato di controllo del territorio a largo raggio nel complesso di edilizia popolare “Piano Napoli” di via Settetermini a Boscoreale.

All’esito di una serie di perquisizioni domiciliari, sono state denunciate 5 persone. Un 65enne ristretto agli arresti domiciliari è stato sorpreso nei pressi della propria abitazione e denunciato per evasione. Una coppia di 43 e 49 anni è stata denunciata per invasione di edifici, in quanto aveva occupato abusivamente un appartamento dell’isolato 14, senza alcun requisito.

Attraverso i numerosi posti di controllo attivati nell’area, sono stati individuati un 19enne ed un 24enne, sorpresi alla guida dei rispettivi veicoli senza patente e già in passato sanzionati per la stessa violazione.

In uno spazio comune dell’isolato 10, all’interno di alcuni cestini per la raccolta dei rifiuti, sono state rinvenute e sequestrate, grazie all’intervento delle unità cinofile, 17 dosi di marijuana, già confezionate e pronte per la vendita, per un peso complessivo di 20,7 grammi.

6 persone sono state sanzionate per inosservanza delle misure anti-contagio perché sprovviste dei dispositivi di protezione individuali.













