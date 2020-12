Campagna di profilassi vaccinale anti Covid-19. Comitato in Prefettura

50 Visite

Nella mattinata odierna si è svolta, presso il Palazzo di Governo, una riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto di Napoli, Marco Valentini, con la partecipazione dei rappresentanti della Regione Campania, del Comune di Napoli, dei vertici provinciali delle Forze dell’ordine e del rappresentante del Comando Forze Operative Sud dell’Esercito. Nel corso della riunione sono state concordate le misure necessarie per garantire la sicurezza della campagna di profilassi vaccinale anti Covid -19, il cui inizio è programmato per domenica 27 dicembre prossimo .













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS