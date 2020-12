OSPEDALE DI PIEDIMONE MATESE, VIA ALL’ADEGUAMENTO A “DEA DI I LIVELLO”

72 Visite

L’Uffico Tecnico Manutentivo dell’Asl di Caserta ha definito il programma di interventi per l’adeguamento a DEA di I Livello del P.O. Ave Gratia Plena di Piedimonte Matese.

Il programma prevede i seguenti interventi: entro gennaio 2021 avvio dell’efficientamento energetico delle facciate per circa 2,7 mln di euro. A seguire l’adeguamento del Pronto Soccorso con l’implementazione della camera calda. L’ammontare totale degli interventi è di circa 600mila euro. Previsto anche il completamento dell’adeguamento antincendio dell’intero presidio. Infine, è stato redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica per dotare il Presidio Ospedaliero Ave Gratia Plena di una elisuperficie, che consentirà il collegamento del nosocomio con i presidi di alta specializzazione.

“Era un nostro impegno – ha dichiarato il Presidente Vincenzo De Luca – e cercheremo di accelerare al massimo i tempi per la realizzazione di queste opere, che confermano l’attenzione della Regione a tutti i territori, e nel caso specifico all’area casertana. In tempi brevi daremo il via anche ai progetto che riguarda il presidio di Sessa Aurunca”.













