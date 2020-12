Ora Conte fa la voce grossa contro Renzi: “Andiamo a vedere i numeri in parlamento”

119 Visite

Giuseppe Conte pare essersi stufatodegli ultimatum che continuano ad arrivare da Italia Viva. L’ultimo avvertimento si è palesato ieri pomeriggio, quando il renziano Ettore Rosato in tv non ha usato mezzi termini per fotografare la situazione giallorossa: “ A oggi non c’è più la fiducia tra la maggioranza e il premier. La fiducia l’ha sciupata. La fiducia non c’è più non solo con noi, noi diciamo cose che dicono tanti altri partner di maggioranza “. Parole che hanno innescato una rissa furibonda all’interno dell’esecutivo.

L’avvocato è rimasto sorpreso dai toni utilizzati dal vicepresidente della Camera, visto che solamente pochi giorni fa è avvenuto il tanto atteso faccia a faccia a Palazzo Chigi. L’incontro era stato definito “ franco e cordiale “, anche in virtù dei temi anticipati dalla lettera che Matteo Renzi ha inviato al presidente del Consiglio per ottenere il sì al Mes e all’affidamento della delega sui servizi segreti a una persona che non sia lo stesso Conte. Così, dopo la sfuriata di Rosato, sono stati immediatamente contattati i capidelegazione delle forze di maggioranza per capire cosa stesse succedendo. La pazienza del premier sta per terminare, ma Renzi non è l’unico che vorrebbe un altro premier. Il Pd, con Franceschini, agita lo spettro del voto, ma tutti sanno che difficilmente si voterà: o rimpasto o nuova maggioranza e nuovo premier.













