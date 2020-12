AFRAGOLA: servizi anti-droga. Carabinieri arrestano 2 pusher

95 Visite

Continuano i servizi anti-droga – disposti dal comando provinciale di napoli – per i carabinieri della compagnia di casoria. I militari della stazione di Afragola hanno arrestato per detenzione e spaccio di droga e resistenza a pu F. P. P. (20enne) e F. V. (29enne), entrambi del posto e già noti alle ffoo.

Sono stati sorpresi in Via Salicelle, nel rione IACP, mentre passavano ad una persona un involucro in cambio di denaro.

Quando si sono resi conto di essere stati visti dai Carabinieri hanno lanciato dal finestrino la droga destinata verosimilmente allo spaccio e sono fuggiti.

Fermati dopo un breve inseguimento i due – oltre che per spaccio – dovranno rispondere anche della detenzione di 2,5 grammi di cocaina, 12,5 di hashish e 17 di marijuana.

La sostanza recuperata dai militari dopo il vano tentativo di liberarsene, è stata sequestrata. Entrambi gli arrestati sono ai domiciliari in attesa di giudizio.













