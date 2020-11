Napoli-Milan, le probabili formazioni

114 Visite

Qualche problema per Rino Gattuso in vista della sfida al “suo” Milan. Oltre a Hysaj, positivo al Covid, il tecnico dovrà quasi certamente rinunciare a Osimhen (problemi alla spalla), ma recupera (seppur non al massimo) Bakayoko e i fastidi muscolari di Ospina. Si valuta un ritorno al 4-3-3, ma i progressi del centrocampista ex Chelsea fanno ben sperare: in ogni caso, difesa a quattro con Meret tra i pali e linea composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. In mediana, se Bakayoko ce la farà, ci sarà lui con Fabian e Zielinski (quest’ultimo in ballottaggio con Elmas). Lozano a destra e Insigne a sinistra. Mertens centravanti, con Petagna pronto a subentrare.

Senza Stefano Pioli e il suo vice, toccherà a Daniele Bonera andare in panchina per la trasferta di Napoli. I rossoneri hanno recuperato Saelemaekers e Musacchio, mentre Leao è tornato infortunato dalla nazionale e non sarà disponibile. Formazione tipo dunque con Calhanoglu dietro Ibrahimovic e Rebic che dovrebbe partire dal primo minuto a sinistra nei tre trequartisti. Centrocampo affidato ancora a Bennacer e Kessie, mentre in difesa Calabria riprende il suo posto a destra, con Hernandez sulla corsia mancina e Kjaer-Romagnoli davanti a Donnarumma.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS