Ultim’ora Marano: borsone sospetto in un’auto in sosta: artificieri sul posto

724 Visite

Un borsone sospetto in un’autovettura parcheggiata a due passi dalla chiesa del santo patrono. Gli artificieri nel cuore del centro storico della città. I carabinieri sono intervenuti dopo l’arrivo di una segnalazione in caserma. All’interno di un’autovettura, parcheggiata nella zona, è stato individuato un borsone ritenuto sospetto. Non si esclude la presenza di un ordigno. I militari dell’Arma di via Nuvoletta hanno interdetto il traffico veicolare nella zona per motivi di sicurezza.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS