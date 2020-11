262 Visite

Nella giornata di oggi si registrano 44 casi con positività al Covid-19, come segnalato dall’ASL locale. Otto i guariti odierni. Attualmente il totale dei positivi è di 858 cittadini. Nonostante il numero dei contagi sia in costante crescita in città, continuano ad arrivarci segnalazioni di assembramenti vari in luoghi cosiddetti di svago come ad esempio la nota Piazzetta della Pace.













