“Devo fare una rapina”- il video del bambino napoletano postato sui social. Borrelli e Simioli: “Un tempo i bambini giocavano a fare i poliziotti e i soldati, oggi i camorristi e i rapinatori.”

“Devo fare una rapina” – è la frase pronunciata da un bambino, di neanche 10 anni, in un video che sta facendo il giro dei social. Nel video in questione, segnalato da diversi cittadini al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli e al conduttore radiofonico Gianni Simioli, girato presumibilmente nel napoletano, si vede un bambino che impugna una pistola giocattolo, esortato da persone più grandi (probabilmente familiari) ad entrare in un negozio e simulare una rapina.

“Quando parliamo di responsabilità da parte di genitori ed adulti per i comportamenti balordi di molti adolescenti ci riferiamo proprio a cose di questo genere. Un tempo i bambini giocavano a fare i poliziotti e i soldati, oggi invece di divertono ad imitare i camorristi e i rapinatori. Se un bambino così piccolo viene educato in questo modo, se lo fanno giocare alle rapine, quando sarà più grande quali mai saranno i suoi valori? Quali obiettivi potrà mai raggiungere nella vita? È in questi frangenti che bisogna intervenire, allontanando i bambini dagli ambienti dove si respira aria di criminalità, altrimenti questi ragazzi non saranno mai liberi di crescere con dei sani principi. Interrompere la catena all’origine, prima che i nostri giovani vengano assorbiti dal vortice della criminalità. Abbiamo inviato il filmato alla forze del ordine affinché vengano fatte delle verifiche.”- hanno così commentato la vicenda il Borrelli e Simioli.













